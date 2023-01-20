Pakistan, Rusya'ya dost ülkelerin para birimleriyle ödeme yapacak

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da 3 gün süren Pakistan-Rusya Hükûmetlerarası Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Komisyonu 8'inci Oturumu, bugün tamamlandı.

Oturumun tamamlanmasının ardından Pakistan Ekonomik İşler Bakanı Serdar Ayaz Sadık, Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ile ortak basın açıklaması yaptı.

Rusya Enerji Bakanı Şulginov, Pakistan'ın, Rusya'ya ham petrol ve doğal gaz ödemelerini "dost ülkelerin para birimleriyle yapacağını" söyledi.

Pakistan'ın ABD doları yerine hangi para birimleriyle ödemede bulunacağı açıklanmadı.

İki bakan tarafından okunan ortak bildiride, enerji işbirliğinin güçlendirilmesi, stratejik ve elverişli ticari şartlar temelinde enerji altyapısı yatırımının genişletilmesi ve enerji ticaretinin artırılması kararlaştırıldı.

Taraflar, Enerji İşbirliği için Kapsamlı Gaz Altyapısı Planı üzerinde çalışma konusunda mutabık kalırken Pakistan'da yapılması planlanan doğal gaz boru hattı projesinin hayata geçirilmesi için taahhütte bulundu.

Rusya ve Pakistan, gümrükle ilgili veri ve belge alışverişi, gümrükle ilgili meselelerde işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma ve havacılık ürünlerinin uçuşa elverişliliğine dair çalışma anlaşması dahil 3 protokol imzaladı.

Pakistan ham petrol ihtiyacının yüzde 35'ini Rusya'dan alacak

Pakistan Petrolden Sorumlu Enerji Bakan Yardımcısı Musadık Mesud Malik, ülkesinin mart sonunda Rusya'dan ham petrol ithalatına başlayacağını ve Pakistan’ın ham petrol ihtiyacının yüzde 35'ini Rusya'dan karşılayacağını belirtti.

Pakistan'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihtiyacına atıf yapan Malik, Rusya’nın elinde Pakistan için LNG bulunmadığını söyledi.

Doğal gaz boru hattı projesi yaptırımlara takıldı

Pakistan, Rusya ile 2015'te imzalanan anlaşma doğrultusunda doğal gaz boru hattı inşasının yapımına başlanmasını istiyor.

Bu anlaşma ile Pakistan'ın Karaçi ile Lahor şehirleri arasında yaklaşık 1100 kilometre uzunluğunda doğal gaz boru hattının inşa edilmesi hedefleniyor. Ancak konsorsiyumdaki bazı Rus şirketlerine ABD tarafından yaptırım uygulanma riski nedeniyle ortaklık yapısı 2020'de değiştirilen projenin adı "Pakistan Akımı" olarak belirlendi.

Değeri 2,5 milyar dolar olan projeye geçen sene başlanması bekleniyordu. Uzmanlar, Moskova üzerindeki uluslararası yaptırımlar sebebiyle yakın zamanda projenin inşasına başlanmasını düşük bir ihtimal olarak değerlendiriyor.

Pakistanlı heyet Kasım 2022'de Moskova'yı ziyaret etmişti

Pakistan Petrolden Sorumlu Enerji Bakan Yardımcısı Malik, Kasım 2022'deki Moskova ziyaretinde, Rusya'nın İslamabad'a indirimli ham petrol ve akaryakıt sağlamaya karar verdiğini açıklamıştı.

Malik, iki ülke arasında Pakistan'da inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattı projeleriyle ilgili de ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak Rusya'dan bir heyetin İslamabad'ı ziyaret edeceğini kaydetmişti.