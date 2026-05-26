Pakistan Savunma Bakanı Asif: İbrahim Anlaşmaları kabul edilemez

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, katıldığı bir televizyon programında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pakistan dahil bazı ülkelere yaptığı İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) katılım çağrısına cevap verdi. Asif, "Bireysel olarak, temel ideolojilerimizle çelişen hiçbir anlaşmaya katılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda bu konuda bizim tarafımızdan atılmış bir girişim yok, kimse de bize böyle bir teklif yapmadı" dedi.

ABD’den İbrahim Anlaşmaları'na katılım konusunda bir temas olup olmadığı sorusuna Khawaja Asif, Pakistan’ın tutumunun değişmediğini söyledi. Pakistanlı Bakan, "Çok net bir duruşumuz var, bu bizim için kabul edilebilir değil. Ayrıca pasaportlarımızda İsrail’in adı bile yer almayan tek ülkeyiz" şeklinde konuştu.