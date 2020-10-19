ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C

Son Dakika Haberleri:

Pakistan TikTok üzerindeki yasağı kaldırdı

Pakistan, 9 Ekim'de sosyal medya uygulaması TikTok'a getirdiği yasağı kaldırdı.

Pakistan TikTok üzerindeki yasağı kaldırdı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Pakistan, 9 Ekim'de sosyal medya uygulaması TikTok'a getirdiği yasağı, şirketin, ülkenin hukukuna uygun şekilde "uygunsuz" içerikleri engelleyeceğine dair verdiği güvence nedeniyle kaldırdı.

Pakistan Telekomünikasyon Ajansından (PTA) yapılan açıklamada, TikTok'a getirilen yasaklamanın, şirketin, müstehcen ve uygunsuz içeriklerin yayılmasıyla ilgisi bulunan hesapları engelleyeceğine dair verdiği teminatın ardından kaldırıldığı belirtildi.

Çinli bir şirkete ait olan TikTok, "ahlaksız" içeriklerin kontrol edilemediği gerekçesiyle Pakistan'da 9 Ekim'de yasaklanmıştı.

Pakistan, Hindistan'ın ardından TikTok'u yasaklayan 2'nci Asya ülkesi olmuştu.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap