Pakistan ve İran arasında ticaret hacmi 10 milyar dolara çıkacak

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefi belirlediklerini bildirdi. Geo News kanalının haberine göre, Şerif ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent İslamabad'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirten Şerif, birçok mutabakat zaptı imzaladıklarını ve iki ülkenin 10 milyar dolarlık ticaret hedefi belirlediğini söyledi.

Şerif, İsrail'in haziranda İran'a düzenlediği saldırıları kınayarak, "Pakistan, İran'ın barışçıl nükleer enerji elde etme çabalarını desteklemektedir" dedi. Pezeşkiyan ise Pakistan tarafıyla görüşmelerin verimli geçtiğini, siyasi, ekonomik ve kültürel alanda ikili işbirliğine öncelik verdiklerini aktardı.

Ortak çıkar alanlarında işbirliği artacak

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, ziyareti sırasında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de görüştü.

Görüşmede Dar, ülkesinin İran ile paylaştığı ortak tarih, kültür, inanç ve karşılıklı saygı gibi değerlere bağlılığını ifade etti. Pezeşkiyan, Pakistan'ın desteğini olumlu karşıladıklarını belirterek, iki ülkenin ortak çıkar alanlarında işbirliğini artırma niyetinde olduklarını kaydetti.