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Pakistan'da 5 büyüklüğünde deprem oldu!

Pakistan'ın Pencap eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem oldu. İlk belirlemelere göre, depremde can veya mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.

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Pakistan'da 5 büyüklüğünde deprem oldu!
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Pakistan'ın Pencap eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), sarsıntının TSİ 10.30 sularında kaydedildiğini duyurdu.

Merkez üssü Pencap'a bağlı Sanjwal bölgesinin 12 kilometre doğusu olan 5 büyüklüğündeki depremin 39,2 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA