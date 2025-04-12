Pakistan'da 5 büyüklüğünde deprem oldu!
Pakistan'ın Pencap eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem oldu. İlk belirlemelere göre, depremde can veya mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.
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Pakistan'ın Pencap eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), sarsıntının TSİ 10.30 sularında kaydedildiğini duyurdu.
Merkez üssü Pencap'a bağlı Sanjwal bölgesinin 12 kilometre doğusu olan 5 büyüklüğündeki depremin 39,2 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.