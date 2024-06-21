Pakistan’da bir kişi, Kuran’a saygısızlık gerekçesiyle kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü

AFP’ye konuşan Svat bölgesinden bir polis kaynağı, “20’si akşamı Madyan şehrinde bir adam Kuran’ı yaktığı gerekçesiyle bölgede yaşayanlar tarafından ele geçirildi. Polis müdahale etti, bu kişiyi kurtardı ve bölgedeki bir karakola getirdi” dedi. Bu kişinin bölgeden olmadığına da dikkat çekildi.

Aynı polis kaynağı, kızgın kalabalığı dağıtmak için polisin havaya uyarı ateşi açtığını, ancak bunun insanları daha çok kızdırdığını, sayısı polisten fazla olan kişilerin adamı karakoldan çekerek çıkardığını ve sopalarla dövdüğünü anlattı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, daha sonra da bu kişinin üzerine yağ döküldükten sonra ateşe verildiğini ekledi.

Bir başka bölge yetkilisi de yaşananları doğrulayarak, bu kişinin öldürüldükten sonra kızgın kalabalığın polisi taşladığını ve polisin de karakolu terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Dini değerlere hakaret etmek Pakistan’da çok hassas bir konu, bu konudaki suçlamalar kalabalıkların direkt şiddete başvurmasına yol açabiliyor.

Mayıs ayında Punjab bölgesinde bir Hristiyan Kuran yaktığı gerekçesiyle kalabalık tarafından linç edilmişti, Haziran ayında aldığı yaralar yüzünden hayatını kaybetti.

Yine aynı bölgede Şubat 2023’te bir Müslüman da kutsal kitaba saygısızlık ettiği sebebiyle dövülerek öldürülmüştü.