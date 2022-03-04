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Pakistan'da camiye bombalı saldırı: En az 30 ölü

Pakistan'ın Peşaver kentinde camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Şiilere ait camiye yapılan bombalı saldırıda en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Peşaver'deki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada bombalı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Olay yerine acil yardım ekiplerinin gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı.