Pakistan'da cuma namazında intihar saldırısı: 15 ölü, 80’den fazla yaralı

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da cuma namazı sırasında bir camide meydana gelen patlamada can kaybı ve yaralı sayısı ağır oldu. Yerel basında yer alan bilgilere göre, Shehzad Town semtinde bulunan ve Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi’nde patlama yaşandı.

15 ölü, 80'den fazla yaralı: Hastanel acil durumda

Polis yetkilileri, olayda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 80’den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi. Güvenlik kaynakları, patlamanın bir intihar saldırısı sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

Yaralanan çok sayıda kişinin çevredeki hastanelere sevk edildiği aktarılırken, İslamabad Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesi’nde acil durum ilan edildiği duyuruldu.

Olayın ardından acil yardım ekipleri ve polis, cami çevresinde arama kurtarma çalışmaları ile güvenlik incelemelerine devam ediyor.