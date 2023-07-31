Pakistan'da intihar saldırısı: 40'tan fazla ölü, 130'u aşkın yaralı

Saldırı, siyasi islam ile bağlantıları bulunan muhafazakar Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F) partisinin Afganistan ile sınır komşusu olan Bajaur bölgesinde düzenlediği mitingde gerçekleşti.

Pakistan'da son aylarda gerçekleşen saldırıların çoğunun arkasında TTP ve TTP ile ilişkili gruplar yer almıştı. Ancak TTP dün gerçekleşen saldırının kendilerine ait olmadığını açıkladı ve grup sözcüsü de saldırıyı kınadı.

Afganistan yönetimi patlamayı hükümet sözcüsü Zabihullah Mujahid aracılığıyla yapılan açıklamada kınadı.