Pakistan'da kiliseye saldırı: 8 ölü
Pakistan'ın Ketta kentinde bir kiliseye ayin sırasında düzenlenen intihar saldırısında 8 kişi yaşamını yitirirken 44 kişi de yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da pazar ayini sırasında bir kiliseye düzenlenen intihar saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.
Ülkenin güneybatısındaki eyaletin başkenti Ketta'da saldırganlar, bir kilisede pazar ayinindeki yüzlerce kişiyi hedef aldı.
Eyaletin içişleri bakanı Sarfraz Bugti, iki saldırganın ayin sırasında kiliseye girdiğini, birinin girişte üzerindeki bombaları patlattığını, diğerinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü belirtti.
Belucistan polis şefi Abdul Razzak Cheema, saldırıda 8 kişinin öldüğünü, çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 44 kişinin yaralandığını aktardı. Saldırıyı üstlenen olmadı.
Kaynak: AA