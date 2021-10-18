Pakistan'da muhalefetten enflasyon protestosu

Pakistan'da Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) çatısı altında toplanan muhalefet partileri, artan enflasyona karşı ülke genelinde harekete geçeceklerini ve protesto gösterileri düzenleyeceklerini duyurdu.

Yerel basındaki haberlere göre, PDM ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, 2 haftada artan enflasyona karşı ülkenin çeşitli şehirlerinde protesto gösterilerine başlayacaklarını açıkladı.

Öte yandan Rehman, muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde, PDM üyesi olmayan farklı muhalefet partilerinin de söz konusu eylemlere katılması konusunda mutabık olduklarını belirtti.

Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilawal Butto Zerdari, Karaçi’de düzenlediği mitingde, Başbakan İmran Han görevden alınana değin hükümet karşıtı kampanyalarına devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşların beklenmedik enflasyon sebebiyle zor günler geçirdiğini ifade eden Zerdari hükümeti eleştirdi.

Gıda ve petrol fiyatları sebebiyle hükümete tepki

Dün, PML-N ve PPP liderleri, son günlerde artan gıda ve petrol fiyatları sebebiyle hükümete tepki göstermişti.

Hükümet ise petrol fiyatlarındaki artışın sebebini Brent petrolün varil fiyatındaki yükselişe ve son haftalarda Pakistan rupisinin dolar karşısında değer kaybetmesine bağlamıştı.

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından 14 Ekim'de yayımlanan raporda, haftalık enflasyonda yüzde 0,2, yıllık enflasyonda ise yüzde 12,66’lık artış gerçekleştiği kaydedilmişti.