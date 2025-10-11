Pakistan’da polis eğitim merkezine intihar saldırısı: 6 polis öldü

Teröristler, Pakistan’ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde bulunan Dera İsmail Han bölgesindeki Ratta Kulachi Polis Eğitim Okulu'nu hedef aldı. Polis kaynaklarına göre, bir intihar bombacısının saldırısıyla başlayan çatışma kısa sürede şiddetlendi.

Saldırının hemen ardından polis güçleri karşılık verdi ve üç saldırgan etkisiz hale getirildi. Ancak güvenlik güçleri, saldırıya karışan diğer militanların eğitim merkezi yerleşkesi içinde saklandığını tespit etti.

Yoğun çatışma yaşandı

Yetkililerin açıklamasına göre, güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaklaşık beş saat süren yoğun çatışma yaşandı. Operasyon sırasında üç terörist daha öldürüldü. Çatışmada altı polis memurunun hayatını kaybettiği, bazı personelin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, eğitim merkezinin çevresinin kontrol altına alındığını, bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Saldırıyı üstlenen bir grup hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.