Pakistan’da sel faciası: Yardım botu alabora oldu, 5 ölü

Pakistan’da 26 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağışlarında bilanço ağırlaşırken, kurtarma operasyonları sırasında bir kaza meydana geldi. Pencap eyaletine bağlı Rahim Yar Khan şehrinde selden etkilenen 20’den fazla kişiyi taşıyan bot alabora oldu. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Pencap eyaletindeki Multan bölgesinde ise 2 gün önce bir botun alabora olması sonucu 4 kişi öldü. Bölgeye bağlı Jalalpur Pirwala şehrinde 100 köy sular altında kaldı.

Can kaybı 920'ye çıktı

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 26 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 241’i çocuk olmak üzere 920’ye, yaralı sayısı bin 44’e yükseldi.

Açıklamada, ölümlerin 504’ünün yağışların en çok etkilediği Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yaşandığı belirtilirken, "234’ü Pencap’ta, 68’i Sindh’de, 41’i Gilgit-Baltistan’da, 38’i Azad Keşmir’de, 26’sı Belucistan’ta, 9’u ise başkent İslamabad’da kaydedildi" denildi. Ülkede sel felaketi nedeniyle 7 bin 850 ev yıkıldı ya da hasar gördü, 6 bin 180’den fazla büyükbaş hayvan da öldü. Ülke genelinde 4 bin 594 operasyonla 2,4 milyondan fazla kişi tahliye edildi.