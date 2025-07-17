Pakistan'da sel felaketi: Son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti

Haziran ayı sonundan bu yana Pakistan’ı etkisi altına alan muson yağışlarında can ve mal kaybı giderek artıyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamada, Pencap eyaletinde etkili olan sağanak yağışlarda son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiği, 290 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ülke genelindeki muson yağışlarında toplam can kaybının 180'e ulaştığı aktarıldı. Ölümlerin çoğunun bina çökmesi, boğulma ya da elektrik çarpması sonucu yaşandığı ifade edildi.

Rawalpindi ve başkent İslamabad da dahil olmak üzere birçok bölgede su baskınları ve nehirlerde yükselen su seviyelerine karşı uyarıda bulunuldu.

Yaklaşık 250 milyon nüfuslu Pakistan, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.