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Pakistan'da sel felaketi: Son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti

Pakistan, muson yağışlarının yol açtığı felaketle sarsıldı. Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle son 24 saatte 63 kişi yaşamını yitirdi. Bu artışla birlikte, ülke genelindeki muson yağışları kaynaklı can kaybı 180’e çıktı.

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Pakistan'da sel felaketi: Son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti
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Haziran ayı sonundan bu yana Pakistan’ı etkisi altına alan muson yağışlarında can ve mal kaybı giderek artıyor.

Pakistan'da sel felaketi: Son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamada, Pencap eyaletinde etkili olan sağanak yağışlarda son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiği, 290 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Pakistan'da sel felaketi: Son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti - Resim : 2

Ülke genelindeki muson yağışlarında toplam can kaybının 180'e ulaştığı aktarıldı. Ölümlerin çoğunun bina çökmesi, boğulma ya da elektrik çarpması sonucu yaşandığı ifade edildi.

Rawalpindi ve başkent İslamabad da dahil olmak üzere birçok bölgede su baskınları ve nehirlerde yükselen su seviyelerine karşı uyarıda bulunuldu.

Pakistan'da sel felaketi: Son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti - Resim : 3

Yaklaşık 250 milyon nüfuslu Pakistan, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA