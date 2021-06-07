Pakistan'da tren kazası: 38 ölü
Pakistan'da meydana gelen tren kazasında 38 kişi öldü, 64 kişi ise yaralandı.
AA
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Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü, 64 kişi yaralandı.
Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki yolcu treni vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptığını belirtti.
Sukkur şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Fida Mastoi, yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 38 kişinin öldüğünü, 64 kişinin yaralandığını söyledi.