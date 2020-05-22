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Pakistan'da yolcu uçağı düştü

Pakistan'da bir yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğü bildirildi.

Pakistan'da yolcu uçağı düştü
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Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğü bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA

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