Pakistan'daki deprem hapishanede güvenlik açığına neden oldu! 216 mahkum firar etti

Pakistan'ın Karaçi kentinde dün gece meydana gelen depremin ardından yaşanan panik, Malir Hapishanesi'nde güvenlik açığına yol açtı. Yetkililer, güvenlik amacıyla tahliye edilen cezaevinde 216 mahkumun firar ettiğini duyurdu.

6 binden fazla tutuklu hücrelerinin dışındaydı

Hapishane Müdürü Arshad Shah, sarsıntı sonrası alınan tahliye kararı sırasında özellikle 4. ve 5. bölmelerde kalan mahkumların kaçtığını belirtti. Shah, "Olay anında 6 binden fazla tutuklu hücrelerinin dışındaydı ve bunlardan 216 tanesi kaos anında kaçmayı başardı" dedi.

Genel Müfettiş Sindh Ghulam Nabi Memon, kaçan mahkumların güvenlik güçlerine saldırdığını, duruma coplarla müdahale edildiğini, ancak bu müdahalenin yetersiz kalınca havaya ateş açıldığını ifade etti.

1 mahkum hayatını kaybetti

Polis kaynaklarına göre olay sırasında 3 güvenlik görevlisi ve 1 hapishane memuru yaralanırken, 1 mahkum da yaşamını yitirdi. Ölen kişinin kimliği henüz paylaşılmadı.

Güvenlik güçleri, firar eden mahkumların izini sürmeye devam ediyor. Şu ana kadar 80 kişinin yeniden yakalandığı, 130'dan fazla mahkumun ise hala firari olduğu bildirildi.