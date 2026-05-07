Pakistan'dan ABD-İran görüşmeleri için iyimser mesaj

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelere ilişkin iyimser olduklarını belirterek taraflar arasında yakın zamanda anlaşma sağlanmasını beklediklerini açıkladı.

Dawn gazetesinin haberine göre Andrabi, düzenlediği basın toplantısında İslamabad yönetiminin müzakere sürecini yakından takip ettiğini söyledi.

"Yakında anlaşma bekliyoruz"

Anlaşma taslağının kapsamına ilişkin soruları da yanıtlayan Andrabi, metnin tek sayfalık bir mutabakat mı yoksa daha kapsamlı bir belge mi olacağı konusunda değerlendirme yapamayacağını belirtti.

"Diyalog ve diplomasi" vurgusu

Pakistan'ın iki ülke arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesini desteklediğini vurgulayan Andrabi, Başbakan Şahbaz Şerif'in mevcut diplomatik ivmenin kalıcı anlaşmaya dönüşmesini umut ettiğini aktardı.

Andrabi, olası bir anlaşmanın yalnızca bölge için değil, küresel ölçekte de istikrar ve barış açısından önemli olacağını ifade etti.

Gözler yeni müzakere turunda

Öte yandan Axios tarafından yayımlanan haberde, ABD ile İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik bir mutabakat zaptına yakın olduğu öne sürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump da önceki gün yaptığı açıklamada İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğunu ve sürecin bir hafta içinde sonuçlanmasını beklediğini söylemişti.

Pakistanlı yetkililer ayrıca Anadolu Ajansı'na yaptıkları açıklamada, İslamabad yönetiminin gelecek hafta ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapmayı beklediğini ifade etmişti.