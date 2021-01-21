Pakistan’dan balistik füze denemesi
Pakistan ordusu, 2 bin 750 kilometre menzilli balistik füzesinin testlerinin başarılı geçtiğini açıkladı.
Pakistan ordusunun basın kanadından yapılan açıklamada, 2 bin 750 kilometre menzilli Şahin-III karadan karaya balistik füzesinin başarılı şekilde test edildiğini duyurdu.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nin yazılı açıklamasına göre, testte silah sisteminin çeşitli tasarım ve teknik parametrelerinin yeniden doğrulanması amaçlandı.
Çarpma noktası ülkenin güney kıyılarındaki Umman Denizi olarak bilirlenen başarılı uçuş testini kıdemli askeri yetkililer, bilim insanları ve mühendisler de izledi.
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han ve diğer yetkililer füze testinin başarılı şekilde gerçekleştirilmesini kutladı.