Pakistan'dan İran savaş uçağı iddialarına sert yalanlama

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Pakistan'daki Nur Han Hava Üssü'ne çok sayıda savaş uçağı sevk ettiğine ilişkin ABD basınında yer alan haberleri reddetti. Bakanlık, söz konusu iddiaları "yanıltıcı ve sansasyonel" olarak nitelendirdi.

Açıklama, CBS News kanalında yayımlanan ve İran'a ait askeri uçakların geçici ateşkes sonrası Pakistan'daki üsse konuşlandırıldığı yönündeki haberin ardından geldi.

"Spekülatif söylemler barış çabalarını zedeliyor"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran ile ABD arasında ilan edilen geçici ateşkes sonrasında İran'ın Nur Han Hava Üssü'ne savaş uçakları gönderdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu tür spekülatif söylemler, bölgesel istikrar ve barışa yönelik devam eden çabaları baltalamayı amaçlıyor gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.

Uçuşların diplomatik süreç kapsamında gerçekleştiği belirtildi

Bakanlık, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen ilk tur müzakereler kapsamında İran ve ABD'ye ait bazı uçakların ülkeye iniş yaptığını doğruladı. Ancak bu uçuşların diplomatik ve idari personelin yanı sıra güvenlik ekiplerinin hareketini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bazı uçaklar ve destek personelinin ilerleyen müzakere turlarına hazırlık amacıyla geçici olarak Pakistan'da kaldığı kaydedildi.

"Askeri acil durumla ilgisi yok"

Pakistan yönetimi, halen ülkede bulunan İran uçağının ateşkes döneminde Pakistan'a ulaştığını ve herhangi bir askeri acil durum ya da koruma amacı taşımadığını vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, "Aksini ima eden iddialar spekülatif, yanıltıcı ve gerçeklerden tamamen kopuktur" denildi.

Pakistan: Arabuluculuk rolümüz sürüyor

Açıklamada ayrıca Pakistan'ın bölgesel gerilimlerin azaltılması ve diplomatik çözüm çabaları kapsamında tarafsız ve yapıcı bir arabulucu rolü üstlenmeye devam ettiği ifade edildi.

İslamabad yönetiminin gerektiğinde lojistik ve idari destek sağlamayı sürdürdüğü belirtilirken, tüm taraflarla şeffaf iletişimin korunduğu aktarıldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Pakistan, diyaloğu teşvik etmeyi, gerilimi azaltmayı, bölgesel ve küresel barış ile istikrar ve güvenliği ilerletmeyi amaçlayan tüm samimi çabaları destekleme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

CBS News, 11 Mayıs tarihli haberinde, ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı iddiasında İran'ın 8 Nisan'da ilan edilen iki haftalık geçici ateşkesten kısa süre sonra Pakistan'daki Nur Han Hava Üssü'ne çok sayıda askeri uçak sevk ettiğini öne sürmüştü.