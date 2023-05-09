Pakistan'ın eski başbakanı Imran Khan yolsuzluk davasında tutuklandı

Açıklamayı Khan'ın yardımcıları yaptı.

Geo TV, eskiden kriket oyuncusu olan Khan'ın yolsuzluk davasıyla bağlantılı olarak tutuklandığını bildirdi.

Pakistan içişleri bakanı Khan'ın yolsuzlukla mücadele birimi tarafından tutuklandığını açıkladı.

Khan'ın Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) partisi tarafından paylaşılan tutuklama görüntüleri, çok sayıda güvenlik gücünün Khan'ı bir minibüse bindirdiği görüldü.

Pakistan enformasyon bakanı Marriyum Aurangzeb, tutuklamayla ilgili sorulara yanıt vermedi.

Birçok yolsuzluk davası açılmıştı

2018 ile 2022 arasında başbakanlık yapan Khan, geçen yıl parlamentodaki güven oylaması sonucunda görevden ayrılmak zorunda kalmış ve daha sonra kendisine karşı birçok yolsuzluk davası açılmıştı.

Yolsuzluk davası, geçen yıl Nisan ayında yapılan parlamento güven oylaması sonucunda görevden ayrılmak zorunda kalan Khan'a karşı açılan 100'den fazla davadan biri.

Khan bu davalarda suçlu bulunması halinde kamu görevi yapmaktan men edilebilir.

Kasım ayında seçim yapılması planlanıyor

Pakistan mahkemesi 15 Mart'ta kolluk güçlerine Khan'ı tutuklama operasyonunu askıya almaları talimatını vererek, Khan'ı destekleyen göstericilerle polis arasındaki şiddetli çatışmaların durmasını sağlamıştı.