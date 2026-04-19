Palantir’den dikkat çeken manifesto: Yapay zeka savunmada belirleyici olacak

ABD merkezli veri analitiği ve savunma teknolojileri şirketi Palantir, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Şirket, “The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West” adlı kitaptan derlenen 22 maddelik bir listeyi yayımlayarak teknoloji dünyasının savunma, kamu hizmeti ve ulusal güvenlik alanlarında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği mesajını verdi.

Palantir'in yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Çünkü bu soruyu çok sık alıyoruz.

Teknolojik Cumhuriyet, özetle.

1. Silikon Vadisi, yükselişini mümkün kılan ülkeye karşı ahlaki bir borçlu. Silikon Vadisi'nin mühendislik elitleri, ulusun savunulmasına katılma konusunda olumlu bir yükümlülüğe sahip.

2. Uygulamaların zulmüne karşı isyan etmeliyiz. iPhone, medeniyetimiz olarak en büyük yaratıcı başarımız, hatta taçlandırıcı başarımız mı? Bu nesne hayatlarımızı değiştirdi, ama şimdi aynı zamanda mümkün olanı sınırlayan ve kısıtlayan bir şeye dönüşmüş olabilir.

3. Ücretsiz e-posta yeterli değil. Bir kültürün veya medeniyetin, hatta yönetici sınıfının yozlaşması, ancak o kültür kamu için ekonomik büyüme ve güvenlik sağlayabiliyorsa affedilir.

4. Yumuşak gücün sınırları, sadece yükselen retorikle, açığa çıkmıştır. Özgür ve demokratik toplumların üstün gelme yeteneği, ahlaki çekicilikten daha fazlasını gerektirir. Sert güç gerektirir ve bu yüzyılda sert güç yazılım üzerine inşa edilecektir.

5. Soru, Y.Z. silahlarının yapılıp yapılmayacağı değil; onları kim yapacak ve ne amaçla yapacak. Rakiplerimiz, kritik askeri ve ulusal güvenlik uygulamalarına sahip teknolojilerin geliştirilmesinin erdemleri hakkında teatral tartışmalara dalmak için duraksamaz. Onlar ilerleyecek.

6. Ulusal hizmet evrensel bir görev olmalı. Toplum olarak, tüm gönüllü kuvvetten uzaklaşmayı ve bir sonraki savaşı sadece herkes riski ve maliyeti paylaşıyorsa vermeyi ciddi şekilde düşünmeliyiz.

7. Bir ABD Deniz Piyadesi daha iyi bir tüfek isterse, onu yapmalıyız; ve yazılım için de aynı şey geçerli. Ülke olarak, yurtdışındaki askeri eylemin uygunluğu hakkında tartışmaya devam edebilmeliyiz, aynı zamanda zarar yoluna adım atmalarını istediğimiz kişilere olan bağlılığımızda sarsılmadan kalmalıyız.

8. Kamu görevlileri rahiplerimiz olmak zorunda değil. Federal hükümetin kamu görevlilerini telafi ettiği şekilde çalışan herhangi bir işletme hayatta kalmakta zorlanırdı.

9. Kamu hayatına kendini adamış kişilere çok daha fazla nezaket göstermeliyiz. Affetme alanı için her türlü tahliye—insan ruhunun karmaşıklıkları ve çelişkilerine karşı herhangi bir hoşgörünün terk edilmesi—kaptan köşkünde pişman olacağımız bir karakter kadrosu bırakabilir.

10. Modern siyasetin psikolojileştirilmesi bizi yoldan çıkarıyor. Siyasi arenaya ruhlarını ve benlik duygularını beslemek için bakanlar, iç hayatlarının asla tanışmayacakları insanlarda ifade bulmasına aşırı bağımlı olanlar, hayal kırıklığına uğrayacak.

11. Toplumumuz düşmanlarının sonunu hızlandırmak için fazla hevesli hale geldi ve sıklıkla bundan sevinç duyuyor. Bir rakibi yenmek, durup düşünme anıdır, sevinme değil.

12. Atom çağı sona eriyor. Caydırıcılığın bir çağı, atom çağı sona eriyor ve Y.Z. üzerine kurulu yeni bir caydırıcılık çağı başlamak üzere.

13. Dünya tarihinde hiçbir ülke ilerici değerleri bu kadar ilerletmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri kusursuz olmaktan uzaktır. Ama bu ülkede, kalıtsal elitler olmayanlar için gezegendeki herhangi bir başka ulusa kıyasla ne kadar çok fırsat olduğu kolayca unutulur.

14. Amerikan gücü olağanüstü uzun bir barışı mümkün kıldı. Çok fazla kişi, neredeyse bir yüzyıldır büyük güç askeri çatışması olmadan dünyanın bazı barış versiyonlarının hâkim olduğunu unuttu ya da belki bunu doğal karşılıyor. En az üç nesil—milyarlarca insan ve onların çocukları ve şimdi torunları—dünya savaşı nedir bilmiyor.

15. Savaş sonrası Almanya ve Japonya'nın nötralize edilmesi geri alınmalı. Almanya'nın dişlerinin sökülmesi, Avrupa'nın şimdi ağır bir bedel ödediği bir aşırılık düzeltmeydi. Japonya pasifizmine benzer ve son derece teatral bir bağlılık, sürdürülürse Asya'da güç dengesini de değiştirmekle tehdit edecek.

16. Piyasanın harekete geçemediği yerde inşa etmeye çalışanları alkışlamalıyız. Kültür, Musk'ın büyük anlatıya ilgisini neredeyse kıkırdayarak karşılıyor, sanki milyarderler sadece kendilerini zenginleştirmekle sınırlı kalmalıymış gibi... Yaratılanın değerine dair herhangi bir merak veya gerçek ilgi temelde reddediliyor ya da belki ince bir küçümseme altından gizleniyor.

17. Silikon Vadisi, şiddet suçlarını ele almada rol oynamalı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok politikacı, şiddet suçları söz konusu olduğunda temelde omuz silkiyor, sorunu ele almak için ciddi çabaları terk ediyor veya çözümler ve deneyler üretmek için seçmenleri veya bağışçılarıyla herhangi bir risk almaktan kaçınıyor; bu, hayat kurtarmak için çaresiz bir çaba olmalı.

18. Kamu figürlerinin özel hayatlarının acımasızca ifşa edilmesi, çok fazla yeteneği hükümet hizmetinden uzaklaştırıyor. Kamu arenası—ve kendilerini zenginleştirmek dışında bir şey yapmaya cesaret edenlere karşı sığ ve petici saldırılar—o kadar affetmez hale geldi ki, cumhuriyet etkisiz, boş kabuklardan oluşan önemli bir listeden kaldı; içlerinde herhangi bir gerçek inanç yapısı gizli olsaydı hırslarını affederdik.

19. Kamu hayatında farkında olmadan teşvik ettiğimiz ihtiyat aşındırıcıdır. Yanlış bir şey söylemeyenler genellikle pek bir şey söylemez.

20. Belirli çevrelerde dini inanca karşı yaygın hoşgörüsüzlük direnilmelidir. Elitlerin dini inanca karşı hoşgörüsüzlüğü, siyasi projesinin içindekilerin çoğunun iddia edeceği kadar açık bir entelektüel hareket oluşturmadığının en belirgin işaretlerinden biri olabilir.

21. Bazı kültürler hayati ilerlemeler üretmiştir; diğerleri işlevsiz ve gerici kalmıştır. Tüm kültürler şimdi eşittir. Eleştiri ve değer yargıları yasaktır. Yine de bu yeni dogma, belirli kültürlerin ve hatta alt kültürlerin... harikalar ürettiği gerçeğini göz ardı eder. Diğerleri orta halli kanıtlanmış, ve daha kötüsü, gerici ve zararlı.

22. Boş ve içi boş çoğulculuğun sığ cazibesine direnmeliyiz. Biz, Amerika'da ve daha geniş anlamda Batı'da, son yarım yüzyıldır kapsayıcılık adına ulusal kültürleri tanımlamaktan kaçındık. Ama neye dahil olmak?

#1 New York Times Çok Satan The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West kitabından alıntılar, Alexander C. Karp & Nicholas W. Zamiska tarafından