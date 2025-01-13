Pan Gongsheng: 'Çin'de emlak piyasasındaki risk seviyesi azaldı'

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, emlak piyasasındaki risk seviyesinin zayıflamasının son aylarda emlak işlemlerini artırdığını kaydetti.

"Genel piyasa işlem seviyesi iyileşti"

Pan Gongsheng, bir forumda konuşma yaptı. Pan yaptığı konuşmada, ekim ayından beri Çin'in 30 büyük şehrinde emlak satışlarının hem aylık hem de yıllık bazda istikrarlı bir şekilde arttığını ifade etti.

Gongsheng, “Emlak piyasasının risk seviyesi büyük ölçüde zayıfladı ve genel piyasa işlem seviyesi iyileşti” dedi.

Pan, merkezi hükümetin yerel yönetim özel tahvillerinin atıl stok arazileri geri kazanmak, arazi depolamayı genişletmek ve stok ticari konut edinmek için kullanılabileceğini açıklamasının emlak piyasasındaki stok eritmeyi hızlandıracağını ve piyasanın istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını söyledi.