Panama'da Donald Trump öfkesi! Posterini yaktılar

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı çıkışının etkileri Panama'da yankı buldu.

Panama'nın en güçlü sendikalarından biri olan İnşaat ve Benzeri Sektörlerde Çalışan İşçilerin Ulusal Sendikası (Suntracs) önderliğinde meydanlara inen halk, Panama Parlamentosu önünde Trump'ı protesto etti.

Bir süre önce Trump, Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlayarak, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

ABD'in seçilmiş başkanı dün de Truth Social sosyal medya hesabından yapay zekayla hazırlanmış Panama Kanalı'nda ABD bayrağının dalgalandığı fotoğrafı "ABD Kanalı'na hoş geldiniz." cümlesiyle yayınlamıştı.

Trump'ın posterini yaktılar

ABD bayrağı ve Trump posterlerini yakan göstericiler, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'ya desteklerini dile getirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Donald Trump'ın tehditlerini kesin bir şekilde reddediyoruz. Bu bölge Panamalılara aittir. Egemenliğimizi ve kanalımızı korumakta kararlıyız." ifadesine yer verildi.

Mulino'ya destek mesajları

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Venezuela hükümeti, Panama'nın kanal üzerindeki egemenlik haklarına saygı duyulması gerektiğini vurguladı ve Mulino'ya destek mesajları gönderdi.

Mulino ise sosyal medya hesabından uluslararası topluma teşekkür ederek, "Tüm Panamalılar adına, farklı devlet başkanları, eski devlet başkanları, uluslararası örgüt liderleri ve yurttaşlardan gelen dayanışma mesajlarına minnettarız. Panama Kanalı bugün ve her zaman dünya ticaretine hizmet etmeye devam edecek." paylaşımında bulundu.

Trump ne demişti?

Trump, Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlayarak, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini kaydetmişti.

Trump, eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlamıştı. Donald Trump, Panama'nın, kanalın kullanımı için fahiş ücret talep ettiğini savunarak, "Ülkemize yönelik tam anlamıyla soygun, derhal sona ermelidir." ifadesini kullandı.

Mulino'dan yanıt gecikmemişti

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino da Trump'ın sözlerine karşılık olarak, "Panama Kanalı, Panama'ya ait ve öyle kalacak." demişti. Trump da buna "Göreceğiz" yanıtını vermişti.

Mulino, "Tarifeler keyfi bir şekilde belirlenmez. Bu ücretler, piyasa koşulları, uluslararası rekabet, işletme maliyetleri ve kanalın bakım ve modernizasyon ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamuya açık bir şekilde belirlenmektedir" diye konuşmuştu.