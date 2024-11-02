Panasonic'in net kârında büyük düşüş: Batarya tesisi inşaatı etkili oldu
Japon elektronik devi Panasonic, nisan-eylül aylarındaki net kârında büyük düşüş yaşadı. Şirketin bu dönemdeki net kârı 1,24 milyar dolara inerek önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 gerilemiş oldu.
Japon elektronik üreticisi Panasonic, Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılının ilk yarısı kapsamlı bilançosunu duyurdu. Buna göre 2024 mali yılının nisan-eylül döneminde firma net karı yüzde 34,5 düşerek 188,9 milyar yene (1,24 milyar dolar) geriledi.
Ülke içi ve ABD'de yeni elektrikli araç batarya tesislerinin inşa maliyetlerinin söz konusu kar düşüşüne etki ettiği kaydedildi.
'Tam kapasite çalışılacak'
Panasonic Holdings Group Finans Direktörü Umeda Hirokazu, firmanın batarya tedarik gücünün yüksekliğine dikkati çekerek, "ABD fabrikamız üçüncü çeyrekten itibaren tam kapasite çalışmaya geri dönecek." dedi.
Söz konusu 6 aylık periyotta firmanın satış gelirleri yüzde 3,2 artışla 4,25 trilyon yene (27,7 milyar dolar) yükseldi.
Güçlü satış rakamlarına, ev aletlerine yönelik talepte artış ile Japon yeninin döviz karşısında dönemsel değerlenmesi etki etti.