Pandemi lüks devlerini birbirine düşürdü

10 Eylül 2020

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Ünlü milyarder Bernard Arnault tarafından yönetilen Fransız lüks ürünler devi LVMH, 16 milyar dolarlık Tiffany & Co anlaşmasını tamamlayamayacağını söyledikten sonra, ABD’li lüks üreticisi Fransız devi çarşamba günü dava etti. LVMH de dün yaptığı pandemi sonrası yönetimindeki hatalar nedeniyle geçen yıl almaya karar verdiği Tiffany’ye karşı dava açacağını duyurdu.

Tiffany ABD’nin Delaware eyaletinde açtığı davada Fransız devi geçen yıl verdiği sözü tutmaya zorlayacak. LVMH yetlilileri ise şirketi sonuna kadar savunacaklarını belirterek yaptıkları açıklamada Tiffany’nin dava açmasından şaşırdıklarını belirtti. LVMH açıklamasında Tiffany’nin mayıs ve ağustos aylarında hissedarlara kâr payı dağıtma kararının satışların düştüğü bir dönemde yanlış bir karar olduğunu söyledi.

Louis Vuitton, TAG Heuer ve Bulgari gibi markaların sahibi LVMH açıklamasında anlaşmadan caymasının nedeninin Fransız hükümetinin isteği ve COVID-19 pandemisinin etkileri olduğunu söylemişti.

Bloomberg News, isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberinde Arnault’un anlaşmanın iptali için Fransız hükümetinden destek istediği öne sürüldü ancak LVMH yetkilileri “Anlaşma olamaz, anlaşmayı tamamlamaktan men edildik” açıklaması yaptı.

LVMH’den yapılan açıklamaya göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı şirketin yönetim kuruluna gönderdiği bir mektupta ABD’nin Fransız ürünlerine ek gümrük vergisi getirebileceği riski nedeniyle satın alma işleminin 6 Ocak 2021’e ertelenmesini istedi. Tiffany’ye 31 ağustos’ta iletilen mektupta Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın şu ifadelerine yer verildi: “Ülkemizin ulusal çıkarlarını korunması çabalarına sizin de katılmanız gerektiğini anlayacağınıza eminim.”

Pandemi nedeniyle anlaşmanın LVMH için cazibesinin azaldığı değerlendirmeleri yapılıyor. Tiffany’nin dünya genelindeki satışları 31 Temmuz’la biten üç aylık dönemde yüzde 29 düşüşle 747,1 milyon dolara gerilemiş, ekonomistlerin beklentileri olan 772 milyon doların altında kalmıştı. Haberlerin ardından Tiffany hisseleri çarşamba günü yüzde 6,48 düşüşle 113,96 dolara kadar geriledi. Hisseler dün de gün içinde 113,44 dolara kadar indi. Anlaşmada ise hisse başına 135 dolar fiyat biçilmişti.

Lükste normale dönüş 2022-2023’te

Danışmanlık şirketi Bain, lüks tüketim sektörüyle ilgili yaptığı araştırmada satışların on yıllık güçlü bir büyüme döneminin ardından pandemi nedeniyle çok sert düştüğünü belirterek bu yıl satışların yüzde 35 düşeceğini öngördü. Bain, sektörün 2019 yılı düzeylerine ancak 2022-23 yıllarında dönebileceğini öngörüyor.

Pandemi başka anlaşma iptalleri de getirdi



Perakende sektöründe pandemi nedeniyle vazgeçilen tek anlaşma Tiffany-LVMH değil. Lüks iç çamaşırı markası Victoria’s Secret’ın çoğunluk hissesini almak için anlaşan varlık şirketi Sycamore Partners, 525 milyon dolarlık alımdan vazgeçti. ABD’li AVM sahibi Simon Property Group’un da Taubman Centers’ı 3,6 milyar dolara almak için anlaştıktan sonra pandemi nedeniyle vazgeçtiği için şu anda Delaware’de mahkemelik. Simon Property, Taubman’ın pandeminin etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atmayarak sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ediyor.