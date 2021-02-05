Pandeminin en büyük mağduru göçmenler

Deniz KILINÇ

Birleşmiş Milletler’in (BM) 2020’ye ilişkin açıkladığı göç raporu, COVID-19 salgınında alınan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlerin göçmenler üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını ortaya koydu. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 100’ün üzerinde ülkede 29,6 milyonunu göçmenlerin oluşturduğu yerinden edilmiş 80 milyon kişinin aşıya ulaşması için çalışmalar yürütüyor. Yaklaşık 1,7 milyon Venezuelalının yaşadığı Kolombiya’da da Cumhurbaşkanı Ivan Duque ülkedeki kayıtsız göçmenlerin aşılanması için komşusundan destek bekliyor.

Pandemide göçmen sayısı 2 milyon azaldı

BM raporu son yirmi yılda göçmen sayısındaki güçlü artışa dikkat çekerek, toplam göçmen sayısının 2000’deki 173 milyon kişiden 281 milyon kişiye ulaştığını ortaya koyuyor. Şu an uluslararası göçmenlerin dünya nüfusunun yüzde 3,6’sını temsil ettiği vurgulanan raporda COVID-19 salgınının 2020 ortalarında uluslararası göçmen sayısını yaklaşık 2 milyon azalttığı öngörülüyor. Bu da 2019’un aynı döneminde öngörülen rakamdan yüzde 27 daha düşük.

BM ekonomi ve sosyal işler müsteşarı Liu Zhenmin, göçün bugünün küreselleşen dünyasının bir parçası olduğunu kanıtlar nitelikteki raporun “COVID-19 salgınının milyonlarca göçmen ve ailesinin günlük yaşamlarını etkilediğini ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı tehlikeye attığını” gösterdiğini" söyledi. Rapor, göçmenlerin üçte ikisinin 20 ülkede yaşadığını ve ABD’nin 51 milyon göçmenle 2020’de de en çok göçmen barındıran ülke olduğunu ortaya koydu. ABD’yi 16 milyonla Almanya,13 milyonla Suudi Arabistan, 12 milyonla Rusya ve 9 milyonla İngiltere izledi.

Kanada kayıtsız göçmenleri de aşılayacak

Kanada Halk Sağlığı Kurumu, vatandaşlık statüsünün aşılama çalışmalarında bir faktör olmayacağını duyurdu. 16 yaş üstündeki nüfusa Pfizer-BioNTech ve 18 yaş üstündeki nüfusa Moderna aşısını onaylayan Kanada’da, “ülke vatandaşı olsun veya olmasın” herkes aşıya erişecek. Öte yandan ABD’de ise göçmenlere yönelik geniş çaplı bir aşılama kararı çıkmadı fakat İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) COVID-19 aşılarının yapıldığı yerlerde göçmen kontrolleri yapılmayacağını duyurdu.

BM’e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), salgının Doğu Afrika’daki yerlerinden edilmiş mülteci ve göçmenleri olumsuz etkilediği uyarısını yaptı. Yoksulluğun tıbbı malzeme ve sağlık malzemelerine erişimi de olumsuz etkilediğine dikkat çekilen açıklamada IOM verilerine göre, Doğu Afrika ülkelerinde 6 milyondan fazla kişi çeşitli nedenlerle göç etmek zorunda kaldı.

Bosna Hersek AB’den destek bekliyor

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, zor koşullar altında sığınak arayan göçmenlerin ülkeye girişinin artmasıyla Avrupa Birliği’nden bölgedeki göçmen krizine bir çözüm önermesini talep etti. Turkovic, “AB, Bosna Hersek’teki göçmen krizinin çözülmesi için daha fazla katkıda bulunmalı” dedi. Reuters’da geçen ay yer alan bir analiz, Bosna Hersek’ten Hırvatistan’a ulaşmaya çalışan göçmenlerin kötü hava şartları nedeniyle ciddi sorunlarla karşılaştığını ortaya koymuş ve AB dış politika yetkilisi Josep Barrel Sırp Cumhurbaşkanı Milorad Dodik’e bölgedeki insani krizin çözülmesi için çağrıda bulunmuştu.