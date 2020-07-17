Pandeminin ilk büyümesi Çin'den

17 Temmuz 2020

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Çin, COVID-19 pandemisinin küresel ekonomiyi en sert vurması beklenen 2020 yılının ikinci çeyreğinde beklentilerin de üzerinde yüzde 3,2 büyüdüğünü açıkladı. İlk çeyreğe göre yüzde 11,5'lik bir büyüme kaydeden Çin böylece salgın süresince büyüme açıklayan ilk büyük ekonomi oldu. Ekonomistler ilk çeyrekte yüzde 6,8 daralan Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2,6 büyümesini bekliyorlardı. İkinci çeyrek verisiyle birlikte Çin yılın ilk yarısında yüzde 1,6 daralmış oldu.

Perakendede yıllık düşüş sadece %1,8

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Wuhan'da başlayan ve ülke geneline yayılan karantinaların kalkması ve çarkların dönmeye başlamasıyla haziran ayı sanayi üretimi de yüzde 4,7 artması beklenirken yüzde 4,8 arttı. Haziran perakende satış verisi ise beklentilerin altında gelen tek veri oldu ancak o da yıllık bazda yüzde 1,8'lik bir düşüşe işaret etti. Yani Çin haziran itibariyle pandeminin en sert vurduğu sektörlerden biri olan perakendede bile neredeyse geçen yılki düzeyleri yakaladı. Beklenti perakende satışların yüzde 0,3 artmasıydı. Çin'in haziran imalat ve hizmetler PMI verileri de haziranda güçlü bir iyileşmeye işaret etmişti.

İşsizlik de düşüyor

Şubatta yüzde 6,2 ile zirve yapan ve mayısta yüzde 5,7'ye gerileyen işsizlik oranı da haziran sonu itibariyle yüzde 5,7'ye geriledi. Ancak resmi verilere göre Çin'de ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 25 daha az istihdam yaratıldı. İlk çeyrekte Çin 5,64 milyon yeni istihdam yarattı. Bir yıl önce bu rakam 1,73 milyon daha fazlaydı. Sosyal istikrar sağlaması nedeniyle güçlü bir istihdam piyasası Çin hükümeti için en önemli önceliklerden biri.

Sabit yatırımlar ise mayıstaki yüzde 6,3'lük düşüşün ardından haziranda yüzde 3,1 düştü.

‘Yuan dolar karşısında güçlenecek'



ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs Çin yuanının gelecek 12 ayda dolar karşısında güçlenmesini ve dolar/yuan paritesinin 6,70'e kadar gerilemesini öngörüyor. Goldman Sachs analisti Zach Pandl'a göre yuandaki yükselişin en önemli nedeni Çin ekonomisinin daha iyi durumda seyretmesi. Pandl, yuandaki yükselişte tek aşağı çekecek konunun ise ABD'de kasımda gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde giderek artan ABD-Çin gerilimi olduğunu belirtiyor. Morgan Stanley ise Çin'in para birimindeki istikrarı korumak istediğini ve dolar karşısında agresif şekilde kullanmak istemeyeceğini öngörüyor. Önceki gün CNBC'ye konuşan Morgan Stanley Başekonomisti Chetan Ahya ise şu değerlendirmeyi yapıyor: “Bence yeni başka bir trend beliriyor. Çin parasının o kadar volatil olmasını veya uzun vadede bir rezerv para olabilecek kadar istikrarlı olmadığı düşünülsün istemiyor." Geçen yıl doların yuan karşısında 11 yıl sonra ilk kez 7,00 düzeyini görmesinin ardından, ABD'de Trump hükümeti Çin'i para birimi manipülatörü ilan etmişti. Dolar/yuan dün TSİ 18:00 itibarıyla 7,00.

ABD ile gerilim tırmanıyor



Son birkaç haftadır ABD-Çin ekseninde gerilimi tırmandırmayan neredeyse hiçbir olumlu haber gelmedi. Huawei ve TikTok gibi teknoloji cephesindeki gerilim, Güney Çin Denizindeki kara sularına ilişkin ihtilaflardan, Hong Kong'da kabul edilen Yeni Güvenlik Yasası'na ve ABD'li Lockheed'in Tayvan'a silah satışına varana kadar geniş bir yelpazede nüfuz etmeye devam ediyor.