Panetta: Avrupalı yetkililer ekonomiyi büyütmek için her şeyi yapabilirler
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, Avrupalı otoritelerin ekonominin büyümesine yardım için "her şeyi" yapabileceklerini söyledi.
Il Fogluo gazetesi tarafından düzenlenen bir online organizasyonda konuşan ECB) Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, Avrupa ekonomisinin büyümesi ile ilgili olarak, "Neler yapabileceğimizi bilmiyorum, ancak bilseydim de söylemezdim" dedi.
Panetta, ECB'nin atacağı adımları pandeminin izleyeceği seyrin yönlendireceğini belirtirken, önümüzdeki haftalarda yeni kararların geleceğini vurguladı. Panetta, Avrupa'nın para ve maliye politikasının kriz sırasında oldukça koordineli hareket ettiklerini de belirtti.