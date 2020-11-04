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Panetta: Büyük teknoloji şirketlerinin stablecoinleri gizliliğe ve innovasyona zarar verebilir

ECB Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, stablecoinlerin gelecek yenilikler için önemli olduğunu ancak, Avrupa Birliği'nin düzenlemelerine tam uyumlu olmaları gerektiğini ifade etti.

Panetta: Büyük teknoloji şirketlerinin stablecoinleri gizliliğe ve innovasyona zarar verebilir
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, büyük teknoloji şirketleri tarafından çıkarılan, yönetilen bir stablecoin'in verilen korunması konusunda endişeler ortaya çıkarabileceğini ve finansal innovasyonun durması riski yaratabileceğini belirtti.

Panetta, "Stablecoinler veri güvenliği açısından ve AB'nin veri koruma yasalarına uyum açısından tehlikeli olabilir ve finansal innovasyonun can damarlarını kesebilir" dedi.

Stablecoin, değerleri başka bir varlığın fiyatına entegre edilerek sabitlenmiş bir kripto para türüdür. Stablecoinler,kripto para birimleriyle ödeme işlemlerinde güvenliği ve gizliliği sağlarken volatiliteyi de ortadan kaldırır.

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