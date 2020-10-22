Panetta: Dijital euro Avrupa ekonomisinin modernizasyonunu destekleyecek

22 Ekim 2020

ECB konferasından konuşan Panetta , pan-Avrupa ödemeleri ve dijital euro için yeni bir ufuk göründüğünü belirtti ve dijital paranın "basit, masrafsız, risksiz ve güvenilir bir ödeme yöntemi olacağını ifade etti.

Panetta ayrıca, dijital euro uygulamasının kimi zorluklar birlikte geleceği konusunda uyarıda bulunarak, olası siber riskler, gizlilik hakkı sorunları ve ditital paranın finansal istikrar ve para politikası üzerindeki olası etkilerinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.