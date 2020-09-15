Panetta: ECB politika önlemleri henüz tatmin edici değil

15 Eylül 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim kurulu üyesi Fabio Panetta, enflasyon görünümünün, ECB'yi daha tedbirli olmaya ve kur hareketleri dahil olmak üzere, verileri daha dikkatli incelemeye ittiğini söyledi ve ECB'nin aldığı önlemlerin önemli ancak tatmin edici olmadığın söyledi.

Panetta, ECB Yönetim Kurulu'nun, ECB politikalarını, orta vadeli enflasyon hedefleri doğrultusunda, gelecek verilere göre ayarlamaya hazır olduğunu belirtti.

Riskler dengesinin aşağı yönlü seyre devam ettiğini ifade eden Panetta, Yunanistan'ın sorunlu krediler konusunda finans sektörü reformlarını bir an önce tamamlaması ve toparlanama sürecinde yeterli likiditeyi sağlamayı garanti etmesi gerektiğini söyledi.