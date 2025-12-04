Pantone, 2026 'Yılın Rengi' belli oldu: Cloud Dancer

Pantone, her yıl dönemin ruhunu yansıttığına inanılan özel bir rengi “Yılın Rengi” olarak belirlemeye devam ediyor. 2024’te zihni, bedeni ve ruhu besleyen “Şeftali Tüyü”, 2025’te ise sıcak kahverenginin zengin tonu “Mocha Mousse” seçilmişti.

Pantone, bugün yaptığı duyuruyla 2026’nın “Yılın Rengi”ni açıkladı. Bu yıl tercih edilen renk, yoğun ve gürültülü bir dünyada huzurun fısıltısını taşıdığı belirtilen, havadar ve sakin dokusuyla dikkat çeken “Cloud Dancer” oldu.

Rengin, toplumun sessiz düşünmenin değerini yeniden keşfettiği bir dönemde yatıştırıcı bir sembol olarak öne çıktığı ifade edildi. Pantone, “Cloud Dancer”ın sakinlik yüklü yapısıyla rahatlama ve odaklanma hissi sağladığını, zihnin özgürce dolaşmasına izin vererek yaratıcılığın nefes alabileceği bir alan oluşturduğu vurgulandı.

Işık ile zarif dokunun arasında süzüldüğü belirtilen “Cloud Dancer”, yenilenmeye, sükûnet içinde vizyona ve yaratıcı özgürlüğe davet eden canlı bir dinginlik etkisi yarattığı açıklandı.