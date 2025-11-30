Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti sona erdi
Türkiye ziyaretinin son gününde İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından düzenlenen Aziz Andreas'ı anma ayinine katılan Papa 14. Leo, geçmişte Hristiyan mezhepler arasında yaşanan yanlış anlamalar ve çatışmalara değinerek bugün birlik için çabaların sürmesi gerektiğini vurguladı. Bartholomeos ise Papa'nın ayine katılımından memnuniyet duyduğunu ve 45 yıldır yürütülen birlik çalışmalarının önemine dikkat çekti. Papa, ayin sonrası Beyrut’a hareket edecek.
Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'daki temaslarının son gününde Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un düzenlediği Aziz Andreas'ı anma ayinine iştirak etti.
Papa 14. Leo, hitabında Türkiye seyahatinin bu anma etkinliğiyle sona erdiğini belirterek, geçmişte farklı kiliselerden Hristiyanlar arasında birçok yanlış anlamanın hatta çatışmaların yaşandığını, bugün bazı engeller olsa da birlik için çabalamaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos da ayinlerine Papa 14. Leo'nun katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bartholomeos, kiliselerin birliği çabalarına işaret ederek, bu amaçla geçen 45 yılda başlayan çalışmaların sürece katkısına dikkati çekti.
Papa 14. Leo, Aya Yorgi Kilisesi'ndeki "ilahi ayin"in ardından Hristiyan mezheplerinin "ortak kutsama töreni"ne katıldı.
Patrik ile Patrikhane'de öğle yemeği yedikten sonra Papa 14. Leo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçecek.