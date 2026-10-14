Papa 14. Leo'ya akciğer kanseri tanısı kondu

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Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın planlandığı üzere dün ameliyata alındığı belirtilerek, "Sağ akciğerin alt lobu, video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi, yapılan histolojik inceleme akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı." ifadeleri kullanıldı.

Papa'nın ameliyathanede yaklaşık 3 saat kaldığı, ameliyatın ise yaklaşık 90 dakika sürdüğü ve başarılı geçtiği aktarıldı.

Ameliyattan sonra Papa'nın normal bir şekilde uyandığı ve kısa bir gözlem süresinin ardından 10. kattaki odasına döndüğü kaydedildi.

Papa 14. Leo, dün öğle saatlerinde Gemelli Hastanesi'ne yatmıştı.

Vatikan'dan dün akşam saatlerinde yapılan ilk açıklamada da Papa'nın ameliyatının başarılı geçtiği vurgulanmıştı.

Vatikan, ameliyattan önce de Papa'nın iyileşmesi için 20 Ekim'e kadar bütün programlarının iptal edildiğini duyurmuştu.

Tarihte ilk kez bir Papa, pazar duasında ameliyat olacağını açıkladı

Papa 14. Leo, 11 Ekim'de Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sırasında, "Doktorlar, akciğerimde bir kitle (nodül) tespit etti. Doktorlar müdahalenin uygun olduğuna inanıyor ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine, nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

71 yaşındaki Papa'nın "sürpriz" olarak değerlendirilen bu açıklamasının ardından Vatikan Basın Ofisi de operasyon sonrasında iyileşme döneminin bir hafta sürmesinin beklendiğini duyurmuştu.

İtalyan basını da tarihte ilk kez bir Papa'nın, pazar duasında gelecek günlerde ameliyat olacağını şeffaflıkla açıkladığına dikkati çekti.

Basındaki haberlerde, Papa'nın 6-17 Kasım'da Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan Güney Amerika gezisini iptal etmemek için hemen ameliyat olma kararı aldığı belirtildi.

Vatikan'ın önceki devlet başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan 2025'te vefatının ardından Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da 8 Mayıs 2025'teki Konklav'da (Papalık Seçimi) Papa olarak seçilen dönemin kardinali ABD'li Robert Francis Prevost, kendisine "Papa 14. Leo" ismini almıştı.