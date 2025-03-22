Papa Franciscus hastaneden taburcu oluyor

İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde 37 gündür çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören 88 yaşındaki Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık duruma dair yeni açıklama geldi.

Papa'nın sağlık durumuyla ilgili doktorları Profesör Sergio Alfieri ve Doktor Luigi Carbone, hastanede basın toplantısı düzenledi.

Prof. Alfieri, bugün bütün dünyanın beklediği iyi haberi vereceğini belirterek, "Papa, yarın hastaneden taburcu edilecek. İki haftadır stabil durumda." dedi.

'İki ay boyunca dinlenecek'

Alfieri, Papa'nın Vatikan'daki Santa Marta Konukevi'ndeki konutuna geri döneceğini ve en az 2 ay boyunca nekahet sürecinin olacağını, bu dönem boyunca kendisine toplu ziyaretler ile yoğun fiziksel aktiviteleri tavsiye etmedikleri bilgisini verdi.

Bir ayı aşkın süredir hastanelerinde tedavi gören Papa'nın bu süreyi nasıl geçirdiğini aktarırken Alfieri, "Papa, bu süreçte 2 kere hayati tehlike atlattı." diye konuştu.

Konuşma yetisi için bekleniyor

Alfieri, Papa'ya konulan çift taraflı zatürre teşhisinin artık kalmadığını ancak polimikrobiyal enfeksiyonun devam ettiğini bunu tamamen atlatması için zaman gerektiğini kaydetti.

Dr. Carbone de Papa'nın konuşma yetisini ne kadar sürede geri kazanacağının henüz belli olmadığını ancak kısa sürede iyileşmesini umduklarını söyledi.

Carbone, Papa Franciscus'un durumuna dair şu an için endişe edecek bir durumun olmadığını ancak bazı "nükslerin" meydana gelebileceğini kaydetti.

Doktorlar ayrıca Papa'nın Covid geçirmediğini, diyabeti olmadığını ve tıbbi tavsiyeleri kabul eden örnek bir hasta olduğunu vurguladı.

Doktorlar, Papa'nın taburcu edileceğini duyduğunda çok mutlu olduğunu da belirtti.

Türkiye'ye gelecek mi?

Bir gazetecinin, Papa'nın mayıs ayı sonu için Birinci İznik Konsili'nin 1700. yılı dolayısıyla Türkiye'de İznik'e bir ziyaret yapmasının öngörüldüğünü hatırlatması ve bu ziyareti yapıp yapamayacağını sorması üzerine Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, "Bu seyahat hiçbir zaman Vatikan tarafından resmi olarak duyurulmadı ve Papa'nın sağlık durumuna göre karar alınacaktır." yanıtını verdi.

Bruni, bu sabah açıkladıkları üzere Papa Franciscus'un yarın hastanede pazar duası sonrasında kendisini bekleyenleri selamlayacağını, ardından da mümkün olan en kısa sürede Vatikan’a gitmek üzere taburcu edileceği bilgisini paylaştı.