Papa, Noel mesajında Kudüs için barış diledi

25 Aralık 2017

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, Filistin meselesiyle ilgili uluslararası toplumun çabalarını devam ettirmesi gerektiğini belirterek "Taraflar arasında diyaloğu sürdürme iradesi ve bunun sonucunda iki tarafın da kabul ettiği, uluslararası olarak tanınan sınırlar içinde, barışçıl şekilde bir arada yaşanabilecek iki devletli çözüme ulaşılması için dua edelim" dedi.

Hristiyan aleminin Noel ayininin ertesindeki geleneksel "Urbi et Orbi (Roma ve dünyaya)" hitabını, Aziz Petrus Bazilikası'nın aynı isimli meydanına bakan locasından yapan Papa, meydandaki kalabalığın ve tüm Hristiyanların Noel Bayramı'nı katladı.

Savaşların dünyayı kasıp kavurduğu bu dönemde, eski kalkınma modellerinin insani, toplumsal ve çevresel gerilemeye yol açtığına işaret eden Papa, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını açıklaması ve uluslararası toplumun buna karşı gösterdiği büyük tepkiyle dünya gündeminin birinci sırasına oturan Filistin meselesi hakkında şunları kaydetti:

"Bugün, Hazreti İsa'yı, İsrailli ve Filistinliler arasında giderek artan gerilim yüzünden acı çekmeye devam eden Ortadoğulu çocukların yüzlerinde görüyoruz. Bugünkü bayramımız vesilesiyle Kudüs ve Kutsal Topraklar'ın tamamına barış diliyorum. Taraflar arasında diyaloğu sürdürme iradesi ve bunun sonucunda iki tarafın da kabul ettiği, uluslararası olarak tanınan sınırlar içinde, barışçıl şekilde bir arada yaşanabilecek iki devletli çözüme ulaşılması için dua edelim. Bölgede uzun zamandır beklenen adalet ve güvenliğin, tüm zorluklara rağmen sağlanması için uluslararası camianın çabalarının sürmesini diliyorum."

Kaynak: AA