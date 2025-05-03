'Papa olmak isterdim' diyen Trump'ın vefat eden Katolik Lideri Francis'i taklit eden paylaşımı gündem oldu

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, yine dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Papa Francis’in ölümünün ardından “Bir sonraki Papa olmak isterdim” ifadelerini kullanan Trump, Katolik lideri taklit eden bir görsel paylaşarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformunda, kendisinin beyaz cüppe giymiş ve altın haç kolyesi takmış bir versiyonunu gösteren montajlı bir fotoğrafı yayınladı. Söz konusu görselde, Trump’ın sağ işaret parmağını gökyüzüne kaldırarak poz verdiği görülüyor.

Fotoğraf kısa sürede hem destekçileri hem de eleştirmenleri arasında çok sayıda yorum alırken, Beyaz Saray’ın resmi X (eski Twitter) hesabından da paylaşılması dikkat çekti. Ancak paylaşımın mizahi amaçlı olup olmadığı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.