'Papa olmak isterdim' diyen Trump'ın vefat eden Katolik Lideri Francis'i taklit eden paylaşımı gündem oldu
ABD Eski Başkanı Donald Trump, Katolik dünyasının lideri Papa Francis’in ölümünün ardından yaptığı paylaşımla yine gündem oldu. “Bir sonraki Papa olmak isterdim” diyerek şaka yapan Trump, kendi sosyal medya platformunda Papa kıyafetiyle montajlanmış bir fotoğrafını yayınladı. Görselde Trump’ın beyaz cüppeyle poz verip gökyüzünü işaret ettiği ve altın haç kolyesi taktığı görüldü.
ABD’nin eski başkanı Donald Trump, yine dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Papa Francis’in ölümünün ardından “Bir sonraki Papa olmak isterdim” ifadelerini kullanan Trump, Katolik lideri taklit eden bir görsel paylaşarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformunda, kendisinin beyaz cüppe giymiş ve altın haç kolyesi takmış bir versiyonunu gösteren montajlı bir fotoğrafı yayınladı. Söz konusu görselde, Trump’ın sağ işaret parmağını gökyüzüne kaldırarak poz verdiği görülüyor.
Fotoğraf kısa sürede hem destekçileri hem de eleştirmenleri arasında çok sayıda yorum alırken, Beyaz Saray’ın resmi X (eski Twitter) hesabından da paylaşılması dikkat çekti. Ancak paylaşımın mizahi amaçlı olup olmadığı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
May 3, 2025