Papa Seçimi ikinci gününde! Oylamalar başladı

Katolik Kilisesi'nin 267. Papasını belirlemek üzere gerçekleştirilen seçim süreci ikinci gününde devam ediyor. Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından başlayan seçimde, yaşı 80'in altındaki 133 kardinal Sistine Şapeli'nde bir araya geldi.

Seçim gerçekleştiğinde bacadan beyaz duman yükselecek

Kardinaller, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört tur oylama yapacak. Yeni Papa’nın seçilmesi durumunda şapel bacasından beyaz duman yükselecek. Ancak sonuç çıkmaması halinde siyah duman işareti verilecek.

Seçim sürecinde kardinaller, dış dünya ile bağlarını kopararak sadece birbirleriyle iletişim kurabiliyor. Oylama sonucunun belirlenmesinin ardından yeni Papa, Aziz Petrus Bazilikası’nın locasından dünyaya tanıtılacak.

İlk tur oylamada seçilememişti

Dün yapılan ilk tur oylamada yeni Papa seçilememişti. Bugün yapılacak dört oylamanın ardından da bir sonuca varılamazsa, seçim süreci ertesi güne sarkacak.