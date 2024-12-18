Papa'dan suikast itirafı! Yeri ve zamanını açıkladı

Katoliklerin ruhani lideri Papa, yaşamını gelecek yıl yayınlanması beklenen "Spera" adlı otobiyografide anlattı. Kitapta dikkat çeken itiraflarda bulunan Katoliklerin lideri, iki suikast atlattığını açıkladı.

Olaylı Irak ziyareti

Papa'nın kitabında bahsettiği olay 5-8 Mart 2021'de yaptığı Irak ziyaretinde yaşandı. Papa bu gezi sırasında iki saldırı girişimi atlattı.

Papa Franciscus otobiyografisinde, Irak polisinin İngiliz gizli servislerinden aldığı bilgiler üzerine Vatikan Jandarması'nı uyardığını belirtti.

Patlayıcılarla dolu genç bir intihar bombacısı olan kadın, kendini havaya uçurmak için Musul'a gidiyordu. Aynı amaçla yola çıkan bir minibüs de hızla hareket ediyordu ama gei iptal edilmedi.

Savaşın zehirli meyvelerinden biriydi

Katoliklerin lideri, Irak ziyaretinin Musul ayağında jandarmaya durumu sorduğunu belirterek, "Jandarmaya bu iki saldırganla ilgili ne bilindiğini sordum. Komutan kısa bir yanıt verdi: 'Artık yoklar.' dedi. Irak polisi önlerini kesip onları patlatmıştı. Bu durum beni çok etkiledi. Bu da savaşın zehirli meyvelerinden biriydi." yorumunu yaptı.

Papa Franciscus, Irak'a yaptığı ziyaretle bu ülkeye giden tarihteki ilk Papa olmuştu.