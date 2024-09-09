Papa'nın ziyaretine ayrılan 12 milyon dolarlık bütçeye tepki

Katolik Kilisesi'nin 266'ncı Papası Papa Franciscus, Güneydoğu Asya turunun 3. ayağı Doğu Timor'a geldi. İnsan hakları aktivistleri, Papa'nın ziyaretinin neredeyse halkın yarısının yoksulluk sınırının altında yaşadığı ülkeye maliyetinin yaklaşık 12 milyon dolar olması sebebiyle eleştirilerde bulundu.

Timor Leste Kalkınma İzleme ve Analiz Enstitüsü'nde araştırmacı Marino Fereira, ziyaret için ayrılan bütçenin 'abartılı' olduğunu savunarak, "Hükümet yoksulları göz ardı ediyor" ifadesini kullandı. Tasitolu bölgesinde düzenlenmesi planlanan seremoni için yaklaşık 23 hektarlık araziye el konulduğu ve bölge sakinlerinden bazılarının evlerinden sürüldüğü iddia edildi.

12 günlük seyahat

Papa Franciscus, 45. dış gezisi çerçevesinde 12 günle en uzun süreli dış seyahatine 2 Eylül'de çıkmıştı. Papa'nın Güneydoğu Asya turunun Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'u kapsadığı duyurulmuştu.