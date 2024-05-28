Papua Yeni Gine'deki heyelanda toprak altında kalanların sayısı 2 bini geçti

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezi'nden yapılan açıklamada, 2 binden fazla kişinin diri diri toprak altında kaldığı, felaketin büyük yıkıma neden olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) daha önce yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

Köydeki haneler toprak altında kaldı

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana gelmişti. Dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin, yamaçtaki toprakları sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görülüyor.