Paramount'un Warner Bros satın alımında detaylar netleşti: İşte ödenecek tutar

Hollywood’da dengeleri değiştirecek anlaşma resmileşti. Warner Bros Discovery, 110 milyar dolarlık (yaklaşık 93 milyar euro) anlaşmayla Paramount Skydance tarafından satın alınmayı kabul etti. Özsermaye değeri 81 milyar dolar olarak açıklanan işlemin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Süreçte kritik eşik, Netflix’in hisse başına 31 dolarlık son teklifi eşitlememesi oldu. Netflix’in daha önce sunduğu 27,75 dolarlık teklifin ardından Paramount’un artırılmış teklifi yönetim tarafından “daha üstün” bulundu.

Finansman paketinde detaylar belli oldu

Satın alımın finansmanı; Ellison Ailesi ve RedBird Capital Partners’tan sağlanacak 47 milyar dolarlık özsermaye ile Bank of America, Citigroup ve Apollo’dan gelecek 54 milyar dolarlık borç taahhütlerinden oluşuyor. Ayrıca Paramount, mevcut hissedarlara yönelik 3,25 milyar dolara kadar yeni hisse ihracı planlıyor.

Şirketler, teknoloji entegrasyonu ve operasyonel sadeleşme sayesinde 6 milyar doların üzerinde maliyet tasarrufu hedefliyor.

15 bin film, dev markalar tek çatı altında

Birleşme sonrası oluşacak yeni yapı; 15 binden fazla film arşivi ve “Game of Thrones”, “Harry Potter”, “Mission Impossible”, DC Evreni, “Fantastic Beasts” ve “The Matrix” gibi küresel markaları bünyesinde barındıracak.

Bu adımın, HBO Max ile Paramount+ platformlarının olası birleşimiyle yayın pazarında daha güçlü bir oyuncu yaratması ve Netflix’e karşı rekabeti artırması bekleniyor.

Düzenleyici inceleme kapıda

Anlaşma, özellikle ABD’de rekabet otoritelerinin yakın takibinde. Kaliforniya Başsavcılığı incelemenin “titizlikle” yürütüleceğini açıkladı. Avrupa Birliği’nde ise onayın görece daha sorunsuz çıkabileceği belirtiliyor.

Siyasetçiler ve sinema sektörü temsilcileri, dev birleşmenin tüketici fiyatları, içerik çeşitliliği ve istihdam üzerindeki etkileri konusunda endişeli.