Paranın patronu belli oluyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın, önümüzdeki dört yıl boyunca merkez bankasını yönetecek kişinin kim olacağına karar vereceği tarih yaklaşırken, Fed yetkilileri arasında yüksek enflasyona nasıl karşılık verileceğine dair tartışmaların hız kazandığı görüldü.

Jerome Powell'ı bir dönem daha Fed başkanlığında tutma ya da Lael Brainard'ı göreve getirme seçeneklerini değerlendiren Biden, dört gün içinde karar vereceğini dün söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin dün yaptığı konuşma, her iki başkan adayının da Fed içinde para politikası hakkında konsensus oluştururken karşılaşacağı zorluklara işaret etti.

Daly, salgın hastalığın etkisi hafifledikçe fiyat baskılarının muhtemelen kendi kendine azalacağını söyleyerek Fed'in sabırlı olması için çağrıda bulundu.

Commonwealth Club of California'ya konuşan Daly, "Uzun sürmesi muhtemel olmayan şeylere tepki vermek, bizi hedeflerimize yakınlaştırmaktan ziyade uzaklaştıracaktır" dedi.

Daly, faiz oranlarını şu anda yükseltmenin, tedarik zinciri darboğazlarını ve fiyatların artmasına neden olan diğer geçici sorunları düzeltmeyeceğini, ancak istihdam yaratılmasını ve ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağını söyledi.

Aynı gün konuşan St Louis Fed Başkanı James Bullard ise tam aksi açıklamalarda bulunarak, Fed'in varlık alımlarını ilan edilen 2022 ortasından daha erken bir tarihte bitirmesini ve gelecek yıl bahar aylarında ilk faiz artırımına gitmesini istedi.