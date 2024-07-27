Paris Olimpiyatları açılış törenine 'Son Akşam Yemeği' eleştirisi

Olimpiyat açılış töreninde, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'yı konu alan 'Son Akşam Yemeği' tablosunun tasvir edilme biçimi, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki aldı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından görüş yayımlayan Fransa Katolik Kilisesi piskoposları yaptıkları açıklamada, "Bu sabah düşüncelerimiz, bazı sahnelerin aşırılığı ve provokasyonu nedeniyle incinen tüm kıtalardaki Hristiyanlarla beraber" ifadelerine yer verdi. Açıklamada, sporun, sporcuların ve izleyicilerin kalbine derinden işleyen bir faaliyet olduğu vurgulanırken, dini inançlara saygı çerçevesinde, sporda ve Olimpiyat Oyunları sırasında paylaşılan tüm değerlere herkesin ihtiyacı olduğu kaydedildi.​​​​​​​

"Gerçekten gerekli miydi?"

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) aşırı sağcı Fransız üyesi Marion Marechal, X hesabından söz konusu olayın kendisini temsil etmediğini "Benim adıma değil" etiketini paylaşarak gösterdi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili milletvekili Laure Lavalette X hesabından, Son Akşam Yemeği tablosu ve törendeki performansının yer aldığı bir resmi paylaşarak tepkisini ortaya koydu. Lavalette, Macron'a hitap ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı, hepimiz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları nedeniyle çok mutluyuz ve bu akşam siyaset konuşmak istemiyorum. Ancak bu gerçekten gerekli miydi?" ifadelerini kullandı.

Küstah alaycılık

Törene, Fransa dışından tepki verenler arasında ABD'nin Minnesota eyaletinden Winona-Rochester Piskoposu Robert Barron da vardı. Barron, "Fransa, kültürünü öne çıkarmak isterken, Hristiyanlığın merkezinde yer alan son akşam yemeğiyle, Hz. İsa'nın çarmıha gerilme beklentisiyle kanını ve etini vermesiyle dalga geçti" diye konuştu ve gösteriyi "Bir tür iğrenç, küstah alaycılık" sözleriyle niteledi.