Paris ve Kiev arasında kritik adım: 100 Rafale savaş uçağı için imza atıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'in önümüzdeki yıllarda toplam 100 Rafale savaş uçağı tedarik etmesine yönelik önemli bir adım attı. İki lider, Paris yakınlarındaki Villacoublay Hava Üssünde düzenlenen törende savunma işbirliğine ilişkin bir niyet mektubuna imza attı.

Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana dokuzuncu kez Fransa'yı ziyaret eden Zelenskiy, Macron tarafından askeri üsse gelişinde karşılandı. İmzalanan metin, Ukrayna'nın uzun vadede Fransız yapımı savunma ekipmanlarını satın almasına ilişkin çerçeveyi oluşturuyor.

Uçak dışında yeni hava araçları da planlanıyor

Fransız basınının Elysee kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, anlaşma kapsamında Kiev'in gelecek on yıl içinde yaklaşık 100 Rafale savaş uçağının yanı sıra modern SAMP-T hava savunma sistemleri, gelişmiş radarlar ve insansız hava araçları temin etmesi planlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy ile varılan mutabakatı 'büyük bir gün' sözleriyle duyurdu ve Ukrayna'ya sağlanacak askeri desteğin süreceğini vurguladı.