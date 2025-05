Paris'te güpegündüz kaçırma girişimi! Kripto para borsası CEO'su Pierre Noizat'ın ailesi zorla araca bindirilmek istendi

Fransa’nın başkenti Paris’te, kripto para sektörünün önde gelen borsalarından Paymium'un CEO’su Pierre Noizat’nın kızı ve torunu, silahlı bir kaçırma girişiminin hedefi oldu. 11. bölgede meydana gelen olayda, sahte Chronopost logosu taşıyan bir minibüsten inen dört maskeli saldırgan, anne ve çocuğu zorla araca bindirmeye çalıştı.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, kırmızı bir yangın söndürücü ile saldırganlara müdahale eden bir sivilin, saldırganların kaçmasını sağladığı görüldü.

Saldırganların airsoft tabancası kullandığı belirtilirken, kadının tabancayı etkisiz hale getirdiği kaydedildi. Saldırıyı engellemeye çalışan partnerinin de darp edildiği açıklandı. Üç mağdur, hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı.

⚠️ NEW: The daughter and grandson of #Paymium CEO Pierre Noizat narrowly escaped a kidnapping thanks to their own resistance and help from passersby. pic.twitter.com/4kXZDoNFn1