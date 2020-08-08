Paris'te maske takmak zorunlu hale geldi

08 Ağustos 2020

Paris kent yönetimi, kentin COVID-19 vaka sayısının, ülke ortalaması olan yüzde 1,6 üzerine çıkarak, yüzde 2,4'e yükselmesi üzerine, 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 11 yaş ve üstündeki kişiler için maske takma zorunluluğunun getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, maske takmanın zorunlu olduğu alanların detaylı bir şekilde açıklanacağı ve düzenli aralıklar kontrol edileceği belirtildi.

Fransa'da kapalı kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu 21 Temmuz tarihinde getilrilmişti ancak Toulouse, Lille ve Biarritz kentlerinde açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirilmişti.