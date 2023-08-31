Paris'te skuter kiralama dönemi bitiyor
Fransa'nın başkenti Paris'te, elektrikli skuter kiralama hizmeti uygulaması, halkın referanduma gitmesinin ardından çıkan karar ile Eylül ayı itibariyle sona eriyor.
Haber Merkezi
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Paris'te elektrikli scooter kiralama hizmeti yarından itibaren sona eriyor. Fransa'da 2,5 milyon kişi elektrikli skuter hizmetinden yararlanırken, Paris dahil 200'den fazla kentte bu taşıtlar kiralanabiliyordu.
Paris Belediyesinin girişimiyle kent sakinleri yaklaşık 200 noktada, elektrikli skuter kiralama hizmeti için yapılan referandumdan çıkan sonuç üzerine Fransa'nın başkenti Paris'te, elektrikli skuter kiralama hizmeti eylül ayı itibarıyla sona eriyor.