Paris’te TUSAŞ-Airbus iş birliği: İki yeni anlaşmaya imza atıldı

Fransa'nın başkenti Paris'e yakın Le Bourget kentinde dün başlayan 55. Paris Havacılık Fuarı'nda TUSAŞ ve Airbus heyetleri tarafından 2 anlaşma imzalandı.

TUSAŞ'dan yapılan açıklamada anlaşma kapsamında, TUSAŞ'ın sivil havacılıkta en çok kullanılan uçak olan Airbus A320 için rudder (uçak dümeni) parçası üreteceği bildirildi.

Açıklamada, atılan imzalarla birlikte TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki merkezinin dünyada rudder parçasını üreten en önemli tesislerden biri olacağı kaydedildi.

"AIRBUS A350F uçaklarının metal parçalarını TUSAŞ üretecek"

İki firma arasında yapılan ikinci anlaşmada ise Airbus A350 F kargo uçağının metalik parçalarının imalatının TUSAŞ tarafından yapılması yönünde mutabakat sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Böylece TUSAŞ, A350F kargo uçağının metalik parçalarının üretiminde dünyada tek kaynak haline geldi. Varılan anlaşmayla dünyada üretilecek tüm AIRBUS A350F uçaklarının metal parçalarını TUSAŞ üretecek." ifadelerine yer verildi.

Fuardaki imza töreniyle, A320 uçağının yanı sıra Airbus A350F kargo uçağı için de iş birliğine gidilmesi yönünde karara varıldığı aktarılan açıklamada, dünyanın en büyük havacılık markalarıyla iş birliği yapan TUSAŞ'ın Türkiye'nin mühendislik gücünü gökyüzüne taşımakta olduğu belirtildi.

Açıklamada, "TUSAŞ, Airbus'ın A220, A320, A330 ve A350, Boeing'in ise 737, 767, 777 ve 787 Dreamliner gibi en yenilikçi modellerinde; flaplardan iniş takımı panellerine, gövde yapısal elemanlarından kompozit parçalara kadar birçok kritik bileşeni üretmektedir." denildi.

Öte yandan fuar, 22 Haziran'a kadar devam edecek.